Врач-отоларинголог рассказала, насколько опасно насекомое в ухе

В Челябинске из уха двухлетнего ребенка врачи удалили таракана. При этом предполагалось, что мальчик страдает каким-то серьезным заболеванием, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Врач-отоларинголог Дарья Харина рассказала изданию, что такие случаи не уникальны. Они могут произойти с любым человеком и могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

«Внедрение насекомых в наружный слуховой проход действительно возможно, особенно во время сна. Это может происходить как на природе, так и в экзотических странах, и даже дома. Взрослый человек, как правило, осознает, что что-то не так, и обращается к врачу. Маленький ребенок просто не может понять, откуда идет боль и что происходит и просто держится за голову», — объяснила она.

Если насекомое находится в ухе долгое время, это может привести к воспалительному процессу, к которому впоследствии может присоединиться гнойная или грибковая инфекция.

В слуховой проход могут залезать и клещи. Следует беспокоиться о возможных энцефалитах — однако это проблема, скорее всего, относится к горячим странам. Там также встречаются случаи, когда мухи откладывают яйца в ухо человека, а затем из них вылупляются личинки.

Кроме того, доктор развеяла миф о том, что насекомые могут проникнуть в голову. Наружное ухо отделено от среднего плотной барабанной перепонкой, проникнуть сквозь нее насекомые не могут, подчеркнула Дарья Харина.

Главное — при появлении симптомов боли в ухе или какого-либо дискомфорта, шума и т. д. обратиться к специалисту — ЛОР-врачу, подчеркнула она.