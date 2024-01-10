Чем опасно ношение берушей, контактных линз и зубных протезов

Современные технологии значительно облегчают жизнь человека. Однако мало кто знает, что даже самые безобидные предметы могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

О том, чем могут быть опасны беруши, контактные линзы и зубные протезы, сообщает DailyMail.

Зубные протезы

Исследователи из Кардиффского университета изучили мазки изо рта здоровых носителей зубных протезов с теми, кто перенес пневмонию. Выяснилось, что из-за неспособности регулярно чистить зубы у людей, носящих зубные протезы, есть риск заболеть пневмонией.

Ученые предполагают, что зубные протезы представляют собой благотворную поверхность для развития болезнетворных организмов. Далее они попадают через слюну в легкие. Чтобы понизить шансы заболеть, достаточно чистить зубы дважды в день с фтором и пользоваться зубной нитью. Кроме того, надо отдельно чистить съемные зубные протезы.

Беруши

Беруши вовсе не так безопасны, как многие думают. Медики считают, что постоянное их ношение несет риски здоровью человека.

«Лучше не закрывать уши на длительное время, так как влажность в ухе повышается, и это может предрасполагать вас к инфекциям», — говорит Николас Эйнон-Льюис, консультант-ЛОР-хирург в больнице Св. Иоанна и Св. Элизабет в Лондоне.

Перед сном беруши следует снимать. А одноразовые менять через пару дней после первого использования. Если беруши застрянут в ухе, необходимо будет обратиться к ЛОРу.

Контактные линзы

Контактные линзы, как известно, взаимодействуют с очень нежной поверхностью, травма которой может привести к самым разным последствиям. Особенно высоки шансы на заболевание из-за контактных линз у тех, кто носит их многоразовые разновидности. Порой они приводят к травме или инфекции роговицы, и даже слепоте.

Назальный расширитель от храпа

Чтобы избавится от ночного храпа, некоторые приобретают назальный расширитель. Однако от него может быть едва ли не больше проблем.

«Но будьте осторожны, не заталкивайте их слишком глубоко в нос, поскольку это может вызвать носовое кровотечение и воспаление», — предупредил Николас Эйнон-Льюис.