Чем опасны пробуждения в ночи, объяснила доктор

Качество сна играет важную роль в том, насколько здоров человек. Иногда неполадки в нем могут говорить о проблемах в далеком будущем. Особенно это касается пробуждений в ночи.

© Unsplash.com

О том, чем опасны пробуждения среди ночи, у себя в соцсетях рассказала врач Зухра Павлова.

Ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент на людях в возрасте от 30 до 45 лет. Испытуемые носили наручные трекеры, оценивавшие тревожность сна по проценту времени, в течение которого человек двигался. Гаджет воспринимал это как пробуждение. Спустя десять лет после этого участникам предложили пройти несколько тестов.

«Люди с прерывистым сном почти в три раза чаще получали плохие оценки в Монреальском когнитивном тесте на навыки мышления (по сравнению с контрольной группой) и почти в 2,5 раза чаще проваливали тесты на беглость речи. И даже испытуемые, которые обычно спали меньше часов, показывали более достойные результаты», — пишет медик.

Причиной прерывистого сна, считают ученые, может быть стресс или шум. Подытоживая, исследователи решили, что хорошо спать мешает недостаточное очищение мозга от потенциально вредных белков во время сна.

Врач Павлова привела список из способов, которые помогут улучшить качество сна.

За час до сна меньше пользуйтесь гаджетами.

До того, как лечь спать, составьте список дел на завтра.

Старайтесь избегать потребление кофеина во второй половине дня.

Поддерживайте в спальню комфортную прохладную температуру.

Откажитесь от алкоголя по вечерам.

Следите за уровнем витамина D, магния и цинка в организме. Они сильно влияют на качество сна.