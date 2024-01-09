11 преимуществ для здоровья отказа от кофеина

Кофеин — это самый широко используемый стимулятор в мире. Одни исследования показывают, что он помогает улучшить когнитивные функции (например, время реакции), другие же демонстрируют, что отказ от кофеина приносит пользу здоровью.

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Вот несколько основных преимуществ для здоровья, которые вы получите, отказавшись от напитков с кофеином.

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Более устойчивый уровень энергии в течение дня

Кофеин приводит к тому, что сначала вы действительно чувствуете себя энергичнее, но затем у большинства людей происходит спад. В основном это связано с тем, что кофеин вызывает выброс адреналина и кортизола, которые приводят к реакции организма «бей или беги».

Более эффективное усвоение микроэлементов из пищи

Некоторые витамины являются водорастворимыми (витамин С и многие витамины группы В), а кофеин обладает мочегонным эффектом. В результате эти витамины «вымываются» из организма ещё до их полного усвоения. Также кофеин может препятствовать усвоению кальция и железа.

Более здоровые кости

Некоторые исследования показывают, что более высокий уровень кофеина мешает усвоению витамина D, что влияет на клетки, ответственные за построение костей. В одной научной работе говорится, что высокое потребление кофеина связано со снижением минеральной плотности костей и увеличением потери кальция с мочой. С другой стороны, по данным Фонда здоровья костей и остеопороза, это слабо влияет на тех, кто ежедневно получает рекомендуемое количество кальция. Также подобный эффект можно компенсировать добавлением небольшого количества молока в кофе или чай.

Кожа дольше остаётся молодой

Самый важный фактор образования морщин - то, насколько хорошо организм продолжает вырабатывать коллаген. Результаты исследований показывают, что с возрастом выработка коллагена снижается, это может повлиять на упругость, эластичность и увлажнённость кожи. Ускоряет этот процесс большое количество ультрафиолета, увлечение табачными изделиями, чрезмерное потребление сахара, а также потребление множества кофеина.

Уменьшение «скачков энергии» во время менопаузы

Кофеин может изменить метаболизм эстрогена у девушек, а также повысить уровень эстрогена у тех, кто переживает менопаузу. И это приводит к увеличению приливов у женщин в менопаузе. Хотя определённую роль играет ещё и доза. Например, те, кто выпивает только две чашки кофе в день, могут и не заметить этих эффектов.

Снижение риска изжоги

Результаты исследований показали, что кофе может повысить вероятность возникновения изжоги. Связано это с высокой степенью кислотности этого напитка.

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Улучшение фертильности

Кофеин способен уменьшить приток крови к матке, что может помешать имплантации. Кроме того, слишком большое количество кофеина может повысить вероятность свёртывания крови и выкидыша, снизить целостность спермы, воздействуя на ДНК и ухудшая репродуктивную функцию.

Меньше беспокойства, улучшение иммунной функции

При регулярном употреблении напитков с кофеином вы будете себя чувствовать скорее беспокойным человеком, а не воином.

Улучшение пищеварения и гидратации

Результаты одного исследования показали, что кофеин усиливает перистальтику — мышечные сокращения, которые удерживают пищу в пищеварительной системе.

Меньшая вероятность образования тромбов у людей с более высоким риском развития болезней сердца

Одно исследование продемонстрировало, что люди с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний имели больше шансов столкнуться с образование тромбов во время тренировки, если перед этим они употребляли кофеин. Факторы риска включают: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, курение и ожирение.

Более глубокий и долгий сон