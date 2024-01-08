5 самых опасных сочетаний еды с алкоголем

Алкоголь не несет пользы сам по себе, но в сочетании с определенными продуктами может быть особо опасен. В данной статье "Рамблер" рассмотрим некоторые из самых вредных комбинаций, которые следует избегать.

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Жирная пища

Употребление жирной пищи, такой как фастфуд или жирные закуски, вместе с алкоголем может привести к повышению уровня жиров в крови и оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, сочетание жирной пищи и алкоголя может вызвать ощущение тяжести в желудке и повысить риск пищевого отравления.

Соленая еда

Употребление соленой пищи, такой как чипсы или соленые орехи, с алкоголем может привести к обезвоживанию организма. Спиртное имеет мочегонное действие, которое усиливается в сочетании с соленой пищей. Это может привести к дехидратации организма и нарушению электролитного баланса.

Сладости

Употребление большого количества десертов или сладостей с алкоголем может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови и повысить риск развития диабета. Кроме того, это сочетание может привести к нарушению пищеварения и вызвать дискомфорт в желудке.

«Если говорить о самых ужасных сочетаниях алкогольных напитков и еды, я бы к ним отнесла шипучие алкогольные напитки (шампанское, пиво) в сочетании с большим количеством жирной, углеводной и соленой пищи», — в беседе с «Известиями» отметила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Морепродукты

Некоторые морепродукты, особенно сырые или недостаточно приготовленные, могут содержать бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление. Употребление алкоголя вместе с такими продуктами может усилить действие этих бактерий и ухудшить состояние здоровья.

Энергетические напитки

Сочетание энергетических напитков, которые содержат кофеин и другие стимуляторы, с алкоголем может создать опасную комбинацию. Кофеин может скрывать ощущение усталости и опьянения, что приводит к чрезмерному потреблению алкоголя и повышает риск передозировки.