4 продукта, которые спасут от изжоги

Изжога – неприятное состояние, которое может испортить даже самое долгожданное событие. Для нее характерны горечь во рту и в области груди, тошнота, повышенное слюноотделение, неприятные ощущения при проглатывании пищи, неприятный запах изо рта.

Как правило, изжога возникает после употребления ряда продуктов, многие из которых присутствуют на новогодних застольях. Это жирная и острая пища, сладкие газированные напитки, цитрусовые, различные соусы, специи и пр.

Если вы проснулись на утро после празднования Нового года в бодром состоянии с ощущением легкости в желудке, то можно со спокойной душой наслаждаться затяжными каникулами. А если нет, то читайте статью «Рамблера» – в ней список продуктов, которые, согласно доводам ученых, спасут вас от изжоги.

Имбирь

Он обладает природными противовоспалительными свойствами, в связи с чем его зачастую используют в качестве средства от расстройства желудка, тошноты и других дискомфортных состояний. Имбирь можно добавлять в чай или другие напитки.

Главное в этом деле не переусердствовать, а также ориентироваться на индивидуальные показатели здоровья. Если имбирь обычно наоборот вызывает неприятные ощущения во рту или в области грудины, то от него лучше отказаться и попробовать другой продукт для борьбы с изжогой.

Овес

Например, съесть порцию старой доброй овсяной каши, приготовленной на воде или молоке, без каких-либо добавок. Овес является богатым источником клетчатки: он поглощает желудочную кислоту, что снижает вероятность возникновения кислотного рефлюкса. Аналогичными свойствами обладают в том числе цельнозерновой хлеб и коричневый рис.

Молочная продукция

Согласно распространенному мнению, молочная продукция, в особенности молоко, облегчают свойственные изжоге симптомы. Это на самом деле так, однако необходимо учитывать, что йогурты, кефиры и молоко бывают разными. В случае избавления от изжоги нужно ориентироваться на продукцию с наименьшим содержанием жиров. Например, подойдет цельное обезжиренное молоко или с 2% жирности. Нежирный йогурт обладает такими же успокаивающими свойствами и улучшает пищеварение.

Лимонный сок