Наверное, каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с неприятным ощущением застрявшей в горле косточки от рыбы. Это может случиться во время ужина в ресторане или домашнего застолья.

Врач Анастасия Кучма рассказала, что как правило, такое чувство быстро проходит само по себе или после того, как выпить воды и прокашляться. Однако иногда кажется, что инородное тело застряло в горле намертво.

В большинстве случаев ощущение застревшей кости вызвано небольшим повреждением слизистой оболочки горла острым краем кости. Обычно такие микротравмы заживают в течение суток. Достаточно прополоскать горло и избегать раздражающей пищи.

Однако если чувство инородного тела не проходит более суток и мешает глотать, следует обратиться к врачу-отоларингологу.