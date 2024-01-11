Рак желудка входит в топ-10 самых распространенных онкологических заболеваний в странах, где едят много острой пищи, рассказал «Известиям» руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

«Острая пища может спровоцировать обострения у тех, кому уже диагностированы воспалительные заболевания желудка и кишечника (язвы и эрозии), синдром раздраженного кишечника, рефлюксная и другие болезни пищеварительного тракта».

Врач отметил, что капсаицин — вещество, которое содержится в стручковых перцах и провоцирует жжение и боли в животе — не приводит к проблемам с тканями ЖКТ.

Серяков также упомянул клинический эксперимент, в ходе которого анализировалась связь острой пищи с риском развития рака желудка. Ученые выяснили, что капсаицин обладал противораковым действием у европейцев, которые потребляют острую пищу довольно редко, а у азиатов (они принимают в 100 и более раз больше капсаицина, чем европейцы), напротив, вызывал рак.

Онколог добавил, что в группу риска входят не только те, кто ест острый перец, но и те, кто часто ест острую и соленую пищу, так как в ней много канцерогенных добавок и ароматизаторов, а пагубные привычки только усилят этот риск.

Серяков рекомендует есть больше овощей и фруктов, отказаться от курения, сократить потребление алкоголя, острого и соленого, чтобы избежать развития рака желудка.