Почему опасно мешать кофе с алкоголем, рассказал врач

Зимой люди часто добавляют в кофе ликеры, ром, виски, бренди и другие алкогольные напитки, но это может быть опасно, рассказал «Известиям» преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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Врач отмечает, что такое сочетание может привести к изменению частоты сердечных сокращений, что повышает риск развития мерцательной аритмии, блокад, экстрасистолий, сердечно-сосудистой недостаточности.

Более того, смесь этанола и кофеина вызывает сильный спазм сосудов, а это уже чревато инфарктом миокарда и ишемическим инсультом.

«Кроме того, сужение сосудов приводит к гипертонии. Из-за спазма ухудшается кровоснабжение во всем организме: в частности, из-за спазма артериол и капилляров почек возрастает риск развития почечной недостаточности».

Кроме того, алкоголь оказывает угнетающее действие на ЦНС, а кофеин — стимулирующее, что может вызывать психоз и невроз у некоторых пациентов. Из-за этого также нарушается качество сна и ориентация в пространстве, возникает похмелье, а в отдельных случаях сочетание алкоголя и кофе может спровоцировать язву желудка.