3 неочевидные причины постоянного чувства голода

В некоторых случаях чувство голода – естественное и безобидное состояние. Однако если вы не страдаете от каких-либо заболеваний, не принимаете специфические медикаменты и регулярно питаетесь, но при этом постоянно хотите есть и не можете насытиться, то не будет лишним узнать о возможных причинах подобного явления.

Как правило, проблема настигает тех, кто не следит за своим рационом питания: в нем попросту нет тех продуктов (либо есть, но в недостаточных количествах), которые заряжают организм энергией на долгое время.

Однако есть и менее очевидные причины постоянного чувства голода, о которых также важно знать. Подробности – в материале "Рамблера".

Мало сна

Ни для кого не секрет, что полноценный качественный сон важен для здоровья. Пока мы отдыхаем, расслабляется нервная система, иммунитет восстанавливается, а гормоны активно вырабатываются. Ученые в том числе выяснили, что достаточное количество сна в долгосрочной перспективе снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже рака.

А еще сон играет немаловажную роль в регулировании аппетита: нехватка отдыха увеличивает выработку стимулирующего аппетит гормона под названием грелин, в результате чего повышается аппетит, человек ест чаще и больше. То есть чем меньше человек высыпается, тем голоднее он себя ощущает после пробуждения и в течение последующих часов.

В рамках проведения однодневного эксперимента участники были поделены на две группы: одни придерживались привычного распорядка дня, а другие были лишены сна. Последние ощущали себя значительно более голодными и отдали предпочтение порциям еды на 14% крупнее, нежели те добровольцы, которые спокойно отоспались.

Мало воды

Вода помогает поддерживать чувство сытости. Именно по этой причине специалисты рекомендуют выпить стакан воды и выждать 10-15 минут, если вам кажется, что вы голодны: с голодом легко спутать жажду.

Также известно, что перед приемом пищи следует выпивать стакан воды. Так, в ходе проведения одного эксперимента участники, выпивавшие два стакана воды перед перекусом, потребляли на 600 калорий меньше, чем остальные.

"Отвлеченное" питание

Насытиться гораздо сложнее, когда вы едите, например, за просмотром фильма или увлекательной беседой с лучшим другом. В таком случае мозг не осознает, что и в каких количествах было употреблено. Для него состоялся скромный перекус, а не основательный прием пищи.