Волгоградцам рассказали, как выявляют аутоиммунные заболевания
Ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова рассказала, почему сложно диагностировать такие заболевания и какие существуют факторы риска.
Аутоиммунный процесс поражает различные органы организма, что провоцирует появление разных симптомов. Как правило, их трудно диагностировать.
Чтобы выявить такие заболевания, врач назначает общеклинические и биохимические исследования, а также анализы. Трудности в диагностике возникают из-за того, что многие виды аутоантител могут присутствовать в крови здоровых людей.
Диагностика начинается с посещения врача, который выслушает историю появления симптомов и жалобы, а также осмотрит пациента. Следом идут инструментальные и лабораторные исследования. Только после комплекса обследований медик ставит диагноз.
В качестве лечения обычно назначаются иммуносупрессивные препараты.
В основном аутоиммунные заболевания встречаются чаще у женщин, чем у мужчин. Риск их появления увеличивается при наличии генетической предрасположенности.
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