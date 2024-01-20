Врач посоветовала, как питаться при болезни

Как сообщает RT, по словам врача, лучше отказаться от жирных, мясных блюд, копченостей, маринадов, маринованных овощей. Медик посоветовала отдать предпочтение молочным продуктам, яйцам, мясу птицы в виде фарша. Порции должны быть небольшими.

© runews24.ru

Чернышова добавила, что во время болезни организм экономит силы, не случайно у людей снижен аппетит.

Также терапевт посоветовала пить больше воды с лимоном, отвар клюквы, малины. Это залог того, что быстро выводятся из организма возбудители болезни, токсины и вредные вещества.