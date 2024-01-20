Хирург Безрукавый назвал вредные для здоровья вен продукты

Одной из причин развития варикоза является неправильное питание. Ряд продуктов может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов. Об этом сообщил врач-хирург Алексей Безрукавый.

По его словам, прежде всего следует ограничить употребление жирных и жареных блюд, которые могут сделать кровь гуще, из-за чего нарушается кровоток и увеличивается риск развития варикозной болезни.

Еще на развитие варикоза могут повлиять продукты с высоким содержанием соли. Она обладает способностью задерживать в организме жидкость, из-за этого нагрузка на сосуды возрастает.

— Лучше отдавать предпочтения пище, богатой разными витаминами и минералами. Также нужно сократить потребление соли и заменить полуфабрикаты на еду домашнего приготовления, — рассказал медик «Газете.ру».

Он также посоветовал отказаться от крепкого чая и кофе. Они могут вызвать перевозбуждение нервной системы и повысить кровяное давление, а в тандеме с сахаром эти напитки способны негативно влиять на состояние сосудов ног.

Самым главным врагом для сосудов Безрукавый назвал спиртные напитки.