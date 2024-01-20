Расчистка снега может вызвать сердечный приступ, предупредил врач

Расчистка снега создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека, это может вызвать сердечный приступ, рассказал врач кардиологии Университетской больницы имени Бомонта Барри Франклин.

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«Расчистка снега – это работа руками, которая более утомительна для сердца, чем ходьба», – пояснил врач.

Во время подъема лопаты человек автоматически задерживает дыхание, при этом сердечные сокращения увеличиваются, растет артериальное давление. Помимо этого, по словам специалиста, на сердце оказывает негативное влияние низкая температура воздуха.

Как отметил Франклин, не рекомендуется поручать уборку снега людям, у которых уже имеются заболевания сердца. Также не стоит привлекать к этому делу заядлых курильщиков, людей с ожирением и диабетиков.

Для того, чтобы снизить риск сердечного приступа, следует придерживаться некоторых правил. Во-первых, начинать работу нужно не спеша, постепенно увеличивая темп. Во-вторых, не рекомендуется поднимать лопату со снегом, лучше всего толкать ее перед собой.