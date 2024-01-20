Как не заболеть внебольничной пневмонией

Внебольничную пневмонию могут вызывать вирусы и бактерии, часто она становится осложнением гриппа или ОРВИ. Как избежать заболевания рассказали специалисты Роспотребнадзора.

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«Основным путями передачи пневмонии являются воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Источником инфекции при внебольничной пневмонии в большинстве случаев является больной человек или носитель возбудителя. В годовой динамике заболеваемость ВП ниже в летние месяцы», – сообщается на сайте ведомства.

Меры профилактики заболевания: избегать переохлаждений, вести здоровый образ жизни и полноценно питаться, мыть руки и соблюдать респираторный этикет, регулярно проводить влажную уборку помещений и проветривать их, а при появлении симптомов (лихорадки, сильного кашля, боли в грудной клетке) – остаться дома и вызвать врача.

«Иммунизация против гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекций поможет избежать осложнений», – напомнили в ведомстве.

По материалам Роспотребнадзора.