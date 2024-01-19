Ортопед рассказал, как избежать разрушения костей в пожилом возрасте

Травматолог-ортопед Терновой рассказал, как избежать разрушения костей в пожилом возрасте
С возрастом кости человека становятся более хрупкими. Уже после 30 лет в костной системе запускаются необратимые процессы, которые влияют на их прочность и повышают риски развития остеопороза. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом — травматологом-ортопедом, директором центра реабилитации Сеченовского Университета Константином Терновым, как предотвратить разрушение костей.
По его словам, утончение костей в пожилом возрасте называют остеопорозом. Рано или поздно с ним сталкиваются все без исключения — и мужчины, и женщины.
— После 30 лет кости становятся более хрупкими, риски развития недуга возрастают. Но у женщин остеопороз встречается в четыре раза чаще, а после 50 лет процесс разрушения костей резко ускоряется. Это связано с изменением гормонального фона, который появляется при наступлении менопаузы, — объяснил Терновой.
Среди явных признаков развития остеопороза врач назвал переломы в трех местах:
- в типичном месте лучевой кости (там, где соединяется кисть и ладонь);
- шейка бедра;
- позвонки.
— Если первые два случая — это достаточно явная травма, которую человек сразу ощущает, то перелом в позвонках может случиться совсем безболезненно и незаметно для человека. Понять это он сможет только по одному признаку — уменьшению роста, — сказал травматолог.
На ускорение процессов разрушения костей влияют проблемы с поступлением и усвояемостью кальция в организме, прием некоторых препаратов, предупредил специалист.
— Чтобы улучшить прочность костей в пожилом возрасте, необходимо внимательно относиться к своему самочувствию и регулировать дефициты микроэлементов в организме, особенно кальция. Он содержится в некоторых продуктах — больше всего его в семенах кунжута (30 процентов от веса семечки — прим. «ВМ»), чтобы он лучше усваивался, его обжаривают на сковородке, также в немалых количествах он содержится в твороге, — сообщил Терновой.
Но чтобы кальций добрался до костей, необходимо регулировать уровень витамина D, подчеркнул врач. Он вырабатывается в коже на солнце, но в Москве солнечные лучи активны не круглый год, поэтому нужно его восполнять.
— Также на выведение кальция влияет прием мочегонных средств. Они выводят огромное количество микроэлементов (фосфор, кальций), которые составляют основу костной массы, что тоже влияет на ломкость костей. Поэтому нужно подходить с осторожностью к приему таких препаратов, чтобы сохранить костную систему, — пояснил Терновой.