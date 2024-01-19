Ортопед рассказал, как избежать разрушения костей в пожилом возрасте

— Чтобы улучшить прочность костей в пожилом возрасте, необходимо внимательно относиться к своему самочувствию и регулировать дефициты микроэлементов в организме, особенно кальция. Он содержится в некоторых продуктах — больше всего его в семенах кунжута (30 процентов от веса семечки — прим. «ВМ»), чтобы он лучше усваивался, его обжаривают на сковородке, также в немалых количествах он содержится в твороге, — сообщил Терновой.