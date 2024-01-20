Об опасных последствиях сдерживания чихания предупредили в Роспотребнадзоре

Сдерживание чихания может стать причиной разрыва сосудов глаз, повреждения барабанных перепонок, головной боли и кровотечений из носа. Об этом предупредили специалисты Роспотребнадзора, сообщает РИА «Новости».

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В рекомендациях ведомства подчеркивается, что сдерживать чихание не стоит ни в коем случае. Когда человек собирается чихнуть и чихает, в его дыхательных путях создается высокое давление. При сдерживании чихания, в наихудшем случае, это может привести к разрыву аневризмы головного мозга, что представляет серьезную опасность для жизни.

Специалисты ведомства напомнили, что чихание считается защитным рефлексом. Он срабатывает, когда у организма возникает необходимость экстренно очистить полость носа от инородных частиц – пыли или пыльцы, – попавших в верхние дыхательные пути.

Останавливать этот процесс не нужно. А чтобы чихать правильно, необходимо использовать носовой платок или одноразовые салфетки. Ими следует прикрыть нос и рот, а после выбросить и вымыть руки, пояснили в Роспотребнадзоре.