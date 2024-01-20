$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Профессор Асташов объяснил, почему женщины болеют раком чаще мужчин

Мужчины чаще умирают от причин, не связанных с появлением злокачественных новообразований, это могут быть автоаварии или отравления алкоголем, сказал «Парламентской газете» главный врач Московского областного онкологического диспансера, профессор Владимир Асташов.

Профессор объяснил, почему женщины болеют раком чаще мужчин
© Pnp.ru

Врач согласен с данными статистического сборника «Здравоохранение в России 2023», где говорится, что за последние 14 лет среди женщин, больше заболевших злокачественными опухолями, чем среди мужчин. При этом онкологию стали чаще выявлять во время профилактических осмотров.

Врач-уролог назвал самые опасные привычки для мужского здоровья

По мнению Владимира Асташова, последнему поспособствовала реализация федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями.

«В каждом российском регионе работают Центры амбулаторной онкологической помощи. Туда направляют пациентов, обратившихся в поликлинику только с подозрением на онкологию», — пояснил онколог.

А центрах есть все возможности, чтобы провести необходимую диагностику и подтвердить или опровергнуть подозрения.

Женщины практически во всех регионах чаще всего заболевают раком молочной железы, онкогинекологическими заболеваниями, то есть раком яичников и раком матки, рассказал Асташов. А у мужчин, по его словам, за первые места конкурируют между собой онкология предстательной железы, желудка и легкого.

Ранее «Рамблер» писал о том, каковы симптомы полипов в кишечнике.

Болезни и лекарства