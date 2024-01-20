Профессор объяснил, почему женщины болеют раком чаще мужчин

Мужчины чаще умирают от причин, не связанных с появлением злокачественных новообразований, это могут быть автоаварии или отравления алкоголем, сказал «Парламентской газете» главный врач Московского областного онкологического диспансера, профессор Владимир Асташов.

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Врач согласен с данными статистического сборника «Здравоохранение в России 2023», где говорится, что за последние 14 лет среди женщин, больше заболевших злокачественными опухолями, чем среди мужчин. При этом онкологию стали чаще выявлять во время профилактических осмотров.

По мнению Владимира Асташова, последнему поспособствовала реализация федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями.

«В каждом российском регионе работают Центры амбулаторной онкологической помощи. Туда направляют пациентов, обратившихся в поликлинику только с подозрением на онкологию», — пояснил онколог.

А центрах есть все возможности, чтобы провести необходимую диагностику и подтвердить или опровергнуть подозрения.

Женщины практически во всех регионах чаще всего заболевают раком молочной железы, онкогинекологическими заболеваниями, то есть раком яичников и раком матки, рассказал Асташов. А у мужчин, по его словам, за первые места конкурируют между собой онкология предстательной железы, желудка и легкого.