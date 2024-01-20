Врач-уролог назвал самые опасные привычки для мужского здоровья

Они могут навредить интимной жизни.

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«Современная урология располагает обширным объёмом информации о возможных проблемах и причинах, которые надёжно коррелируют с определёнными заболеваниями мужских половых органов. Исключив эти причины, мы можем активно заниматься профилактикой и поддержанием здоровья», — пояснил уролог Валентин Рубанов.

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Разберём самые опасные для мужчин привычки.

Воздержание

Регулярное опорожнение семявыделительных протоков является важной составляющей мужского здоровья. Этот процесс контролируется рядом природных механизмов, в том числе ночными поллюциями (непроизвольное семяизвержение).

То есть при длительном воздержании и накоплении в организме эякулята, или спермы, происходит его непроизвольное опорожнение. Природа обеспечила организм постоянной выработкой как сперматозоидов, так и секрета предстательной железы, который входит в состав эякулята.

При длительном воздержании происходят застойные явления. В большинстве случаев они сопровождаются дискомфортом и ощущением распирания в паховой области, области мошонки и промежности. После семяизвержения мужчина, как правило, ощущает значительное облегчение и исчезновение неприятных симптомов.

По словам Валентина Рубанова, для хорошего здоровья семяизвержение у мужчин должно происходить два-три раза в неделю. При отсутствии постоянного полового партнёра можно прибегнуть к помощи мастурбации.

«Опорожнение может быть инициировано самостоятельной стимуляцией, что не противоречит нормальной физиологии», — объяснил экиперт.

Переохлаждение

Причиной ухудшения мужского здоровья могут стать переохлаждения. При воздействии холода появляются неприятные симптомы, в том числе частое мочеиспускание, дискомфорт в области промежности, резкие позывы к мочеиспусканию и затруднённое мочеиспускание. Возникнуть они могут и после контрастных процедур в бане или душе.

Известно, что переохлаждение влияет на общую иммунную систему, которая контролирует большинство вирусов и бактерий. Поэтому после воздействия холода нередко обостряется герпетическая инфекция, включая генитальный герпес, а также хроническая инфекция семявыносящих путей, в частности простатит.

Сегодня современная урология эффективно справляется с лечением хронического простатита бактериальной природы, а также с рецидивирующим герпесом. Совместно с инфекционистом возможно достигать впечатляющих результатов в лечении этих заболеваний.

Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП)

Современная медицина позволяет эффективно бороться почти со всеми половыми инфекциями, включая гонорею, хламидии, уреаплазму, микоплазмы.

Основной опасностью для людей с точки зрения ЗППП служат не уретриты (то есть воспалительный процесс в мочеиспускательном канале), а вирусы, которые могут влиять не только на качество жизни, но и на её продолжительность. Речь идёт о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитах B и C. Эти инфекции представляют собой действительно серьёзную угрозу для мужчины.

«Пока ещё не существует контрацепции со 100-процентной эффективностью, кроме верности постоянному половому партнёру», — рассказал врач.

Ожирение

В мире от ожирения умирает больше людей, чем от голода. Избыточный вес приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. Негативному воздействию подвергаются практически все органы, в том числе мужские половые органы и репродуктивная система.

Дело в том, что подкожная жировая ткань является гормонопродуцирующим органом, который в основном вырабатывает гормоны, относящиеся к группе женских половых. Они, в свою очередь, противостоят действию мужских половых гормонов, в частности тестостерона.

Это ведёт к подавлению либидо, снижению мышечной массы, ухудшению качества сна и повышению уровня депрессии. Кроме того, происходит ухудшение эректильной функции, нарушается сперматогенез, что может привести к проблемам с самостоятельным зачатием ребёнка.

Курение

Современные исследования подтверждают, что курение табака является одним из двух наиболее распространённых факторов, способствующих развитию рака в мочевыделительной системе. Особенно уязвимыми органами при этом являются почки, мочеточник и мочевой пузырь.

Однако, помимо курения, существует и второй важный фактор, который также влияет на развитие злокачественных опухолей в мочевыделительной системе. Это контакт с испарениями и химическими веществами, используемыми в промышленности.

Другие причины

Помимо вышеперечисленных факторов, на мужское здоровье влияют ряд физиологических изменений, происходящих с возрастом. На первый план выходят такие заболевания, как аденома предстательной железы, рак простаты, ухудшение качества эрекции, снижение уровня тестостерона.

Пока ещё не существует ни одной достоверно работающей профилактики, которая помогла бы замедлить или снизить риски всех этих возрастных изменений.

В первую очередь скорость и степень выраженности возрастных изменений обусловлены генетической предрасположенностью. Именно поэтому в современной урологии акцентируется внимание на раннем выявлении таких изменений с последующим эффективным лечением или коррекцией.

Также серьёзное влияние на здоровье мужчины могут оказать генетические мутации, которые связаны с развитием онкологии. Как отмечает Валентин Рубанов, эффективной профилактики врождённых и приобретённых мутаций в генах не существует, однако в арсенале врачей есть все возможности их раннего и своевременного выявления, что позволит предотвратить рак на ранних этапах.