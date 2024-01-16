Врач объяснила, способно ли красное вино затормозить деменцию

По словам медика, в красном вине содержится антиоксидант ресвератрол, который обладает доказанной эффективностью при сосудистой патологии. Вместе с тем врач напомнила о том, что алкоголь вреден в любых количествах и сопряжен с большим риском развития других патологий. Именно поэтому лучше употреблять другие продукты, в которых содержится ресвератрол – виноград, какао и орехи.