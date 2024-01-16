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Врач Танашян объяснила, способно ли красное вино затормозить деменцию

Заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян в беседе с изданием aif.ru рассказала, способно ли красное вино затормозить деменцию.

Врач объяснила, способно ли красное вино затормозить деменцию
© Unsplash

По словам медика, в красном вине содержится антиоксидант ресвератрол, который обладает доказанной эффективностью при сосудистой патологии. Вместе с тем врач напомнила о том, что алкоголь вреден в любых количествах и сопряжен с большим риском развития других патологий. Именно поэтому лучше употреблять другие продукты, в которых содержится ресвератрол – виноград, какао и орехи.

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Медик также напомнила о том, что на ранней стадии деменции в борьбе с недугом помогают специализированные кроссворды, поскольку они тренируют разные когнитивные сферы.

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