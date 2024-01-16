Невролог объяснила, может ли COVID-19 спровоцировать деменцию

В последние годы ученые активно изучают реальные и возможные осложнения после коронавирусной инфекции, в том числе как вирус сказывается на работе нервной системы и, в частности, мозга. Невролог Маринэ Танашян рассказала "Аргументам и Фактам", есть ли связь между деменцией и COVID-19.

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По словам специалиста, в некоторых случаях воспаление приводит к повреждению нейронов и питающих их глиальных клеток. Этот процесс становится отправной точкой развития когнитивных нарушений, последствием которого является и деменция.

Врач также обратила внимание, что основными причинами развития недуга являются сосудистые и нейродегенеративные изменения. Между ними и воспалительными процессами также есть взаимосвязь.

Снижение памяти, концетрации и ощущение "тумана в голове" считаются распространенными признаками перенесенного COVID-19 и фиксируются они даже у пациентов без морфологических изменений в головном мозге, объяснила невролог.

"При этом не исключено, что у таких людей и до ковида были когнитивные нарушения, которые через 15-20 лет привели бы к деменции. Но вирус запустил этот процесс раньше положенного времени", – резюмировала врач.