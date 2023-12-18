Как желудочная бактерия увеличивает риск болезни Альцгеймера

Поскольку население земли стареет и доживает теперь до более почтенного возраста, то возрастает и число больных деменцией — распространенность этой болезни, по мнению ученых, утроится в ближайшие 40 лет.

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Однако несмотря на старания ученых, лекарства от деменции по-прежнему нет — поэтому медикам остается точно определить факторы риска, связанные с деменцией, в надежде конкретно воздействовать на эти факторы. На этот раз ученые определили новый фактор, влияющий на риски развития старческого слабоумия. Оказалось, что инфекции хеликобактер пилори (H. Pylori) в возрасте после 50 лет могут быть связаны с увеличением риска болезни Альцгеймера на 11%. Увеличение риска достигает пика в 24% примерно через десять лет после первоначального заражения. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Ученые уже давно подозревают, что Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), распространенный кишечный микроб, является потенциальным фактором риска развития болезни Альцгеймера. На этот раз большое исследование провели под эгидой доктора Антониоса Дуроса, профессора Гейзенберга в Институте клинической фармакологии и токсикологии Шарите, и доктора Поля Брассара, младшего специалиста. В исследовании использовались репрезентативные данные из электронных карт пациентов из Соединенного Королевства. Данные включали диагнозы, рецепты на лекарства и результаты лабораторных исследований, а также информацию о других важных факторах, таких как вес, привычка курить и употребление алкоголя, которые можно проанализировать в исследовательских целях.

Ученые отмечают, что почти треть всех жителей Германии инфицированы бактерией Хеликобактер пилори. Инфекция может протекать бессимптомно, но бактерии также могут вызвать воспаление слизистой оболочки желудка или даже рак желудка. Многочисленные лабораторные исследования также обнаружили связь между хеликобактер и ЦНС.

«Мы знаем, что бактерия может достигать мозга различными путями, потенциально вызывая там воспаление, повреждение и разрушение нейронов», — объясняет фармакоэпидемиолог Антониос Доурос.

Когда желудок поражен этими микробами, он больше не может эффективно усваивать витамин B12 или железо, что также увеличивает риск слабоумия.

Однако многие исследования, проведенные на сегодняшний день, страдали от методологических ограничений – например, потому, что число обследованных людей было слишком малым. Одним из результатов этого стало то, что до сих пор также было невозможно сказать, насколько сильна связь между этим типом бактериальной инфекции и болезнью Альцгеймера.

Исследование на четыре миллиона человек

На этот раз ученые компенсировали эти ограничения. Их исследование не только имело очень большой размер выборки (более четырех миллионов человек), но также учитывало временной интервал между заражением и возможным увеличением риска болезни Альцгеймера. Исследователи использовали данные, полученные из электронных карт пациентов в Великобритании, для количественной оценки связи между Хеликобактер пилори и болезнью Альцгеймера на протяжении всей жизни человека.

«Наше исследование показывает, что симптоматические инфекции, вызванные H. pylori после 50 лет может быть связано с увеличением риска болезни Альцгеймера на одиннадцать процентов. Увеличение риска достигает пика в 24 процента примерно через десять лет после первоначального заражения», — говорит Доурос, резюмируя выводы команды.

Но это не означает, что у каждого, кто перенес симптоматическую инфекцию, обязательно разовьется болезнь Альцгеймера. Расчеты показывают увеличение относительного риска по сравнению с людьми, у которых не наблюдалось симптоматического H. pylori после 50 лет.

«Для нас это открытие подтверждает предположение о том, что H. pylori может быть модифицируемым фактором риска развития болезни Альцгеймера», — заключает Доурос.