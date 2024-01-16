Малышева назвала необычные способы понизить давление без лекарств

Гипертония, под которой понимается повышенное артериальное давление, считается одной из ведущих причин острой сердечной недостаточности. Пациенты с данным диагнозом в большинстве случаев страдают от головокружений, ощущения «тумана в голове», бессонницы и других неприятных состояний.

Как правило, гипертоникам прописываются лекарственные препараты, которые должны поддерживать артериальное давление в норме и приходить на помощь в случае его внезапных скачков. Однако есть и более простые и способы справиться с задачей. О некоторых из них рассказали ведущие программы «Жить здорово!».

Елена Малышева, например, напомнила о пользе танцев, зеленого чая и классической музыки. Прослушивание успокаивающих мелодий, например, понижает давление примерно на 9 мм рт. ст., отметила она.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, сослался на результаты исследования, согласно которым понизить давление можно, погладив любимого питомца. К тому с ними нужно гулять, а пребывание на свежем воздухе также положительно сказывается на самочувствие.

Если потанцевать, насладиться композициями Баха и погладить кота, то давление уменьшится примерно на 29 мм рт. ст., рассказали ведущие.