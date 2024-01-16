Аневризма брюшной аорты представляет собой хроническое дегенеративное заболевание, для которого характерно расширение диаметра сосуда более трех сантиметров. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, какие факторы провоцируют недуг.

По словам специалиста, в группе риска находятся курящие (либо курившие в прошлом) мужчины в возрасте 65 лет старше.

Далеко не последнюю роль в данном случае играет и рацион питания: важно следить за ним и потреблять продукты, уменьшающие воспаление в организме. Речь идет о фруктах, овощах, цельных зернах, нежирном сыре, чае, кофе и др.

Отказаться же стоит от красного мяса, колбас и сладких напитков, обратил внимание доктор.

Что касается наследственности, то она также имеет большое значение в развитии аневризмы брюшной аорты. Как объяснил Мясников, если, например, у человека диагностирована аневризма, то у его родного брата она будет с вероятностью 40%.