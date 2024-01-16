Многие, вероятно, сталкивались с пробуждением посреди ночи: из-за постороннего шума, желания посетить уборную или по какой-то другой причине. Сомнолог Алексей Мелехин рассказал "Аргументам и Фактам" об опасных последствиях пробуждений на регулярной основе.

По словам специалиста, они могут привести к повышенной тревожности, так как человека начинают беспокоить проблемы со сном и он уделяет этому процессу слишком много нервов и внимания.

Что касается физического, а не психического самочувствия, то человек, страдающий от частых ночных пробуждений, может чувствовать себя разбитым, уставшим и апатичным. В таком случае в течение дня он будет пребывать в подвешенном эмоциональном состоянии.

Кроме того, резкое прерывание сна может привести к развитию тиннитуса (шума в ушах), синдрома раздраженного кишечника, фибромиалгии и синдрому жжения во рту, предупреждает врач.