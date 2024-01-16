«Чревато инфарктами». Кардиолог предупредил о смертельной опасности купаний в проруби

Ежегодно в середине январе приверженцы закаливания следуют народной традиции и окунаются в ледяную воду. Кардиолог Леонид Макаров рассказал "Аргументам и Фактам", чем это опасно.

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Как объяснил специалист, внезапный контакт с водой низкой температуры способен спровоцировать спазм коронарных сосудов, которые снабжают сердце кровью.

"Это чревато инфарктами и опасными аритмиями – нарушениями сердечного ритма. Просто при переохлаждении и снижении температуры тела могут развиваться внезапные опасные сердечные аритмии, ведущие к остановке сердца", – приводятся слова врача.

Вместе с тем он обратил внимание, что для наступления описанных последствий требуется длительное нахождение в ледяной воде, что для крещенских купаний не свойственно.

С другой стороны, риск заключается в том, что человек далеко не всегда знает о имеющихся у него заболеваниях. В повседневной жизни они могут никак не проявляться и заявить о себе только при погружении в воду.