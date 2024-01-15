Чем грозит двусторонний гайморит и как его отличить от других заболеваний

Проблемы с верхними дыхательными путями – крайне распространенная история, которая многими зачастую воспринимается не достаточно серьезно. Недолеченный насморк часто становится причиной серьезных осложнений, потому относиться к нему пренебрежительно не стоит.

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Одним из частых заболеваний верхних дыхательных путей является гайморит. С ним часто сталкиваются, однако редко могут вовремя отличить от других заболеваний, что нередко приводит к серьезным проблемам, решение которых гораздо сложнее.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, как распознать гайморит и чем он опасен. На наши вопросы ответил врач-отоларинголог Шибеко Игорь Александрович.

Двусторонний гайморит, по словам эксперта, приводит к недостатку кислорода в носовой полости, поскольку гнойное содержимое, образующееся в результате размножения инфекции, не имеет выхода наружу. И главная опасность патологии в том, что есть риск перехода воспалительных процессов на соседние ткани.

Если гнойные образования попадут в оболочки мозга, его передние и глубинные отделы, то это может привести к абсцессам, тромбозу мозговых синусов, менингиту. И, к сожалению, статистика в этом случае довольно грустная – 35% случаев заканчиваются летальным исходом.

Эксперт отметил, что также могут возникнуть орбитальные осложнения, которые развиваются вследствие разрушения кости. Инфекционный процесс распространяется на глазницы, лоб, может перейти в шейный отдел. Кстати, двусторонний гайморит – частая причина ухудшения слуха. Особенно у молодых людей. Еще одно серьезное осложнение – пневмоцеле. Это киста в области лба.

«Вы, возможно, удивитесь, но кажущееся многим простым заболевание способно нарушить работу мочеполовой системы. Ведь инфекция разносится по всему организму довольно быстро, и ей ничего не стоит, например, начать «атаковать» почки», – предостерег доктор.

Двусторонний гайморит довольно легко «вычислить» самому. Во-первых, возникают сложности с нормальным дыханием. Во-вторых, к этому добавляются боль и давление в области переносицы, лба и глазниц. Особенно эти боли чувствуются при наклонах вниз.

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