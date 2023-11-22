Боль в лице и температура порядка 37,5 градусов могут свидетельствовать о гайморите, уверена отоларинголог Ольга Палажук.

В беседе с “Вечерней Москвой” она рассказала, что головная боль при гайморите локализуется именно в лицевой части. Зачастую она односторонняя, и неприятные ощущения возникают в районах бровей, щек и висков.

Врач отметила, что выделения желтого и зеленых оттенков из носа также сигнализируют о наличии гайморита. К тому же, заболевание часто сопровождается слегка повышенной температурой.

Палажук заключила, что при наличии хотя бы двух из перечисленных симптомов следует обратиться к врачу, который подберет необходимый курс лечения.