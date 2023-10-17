Лор Зайцев дал совет, как снять заложенность носа

"При остром рините нос какое-то время дышит нормально, а потом возникает заложенность, это имеет вирусный характер. В таком случае сосудосуживающие капли можно не капать, потому что он пройдет сам без всякой помощи. Можно использовать антисептики на водной основе, они снимают воспаление. Есть смягчающие препараты, например персиковое или абрикосовое масла, так называемые косточковые масла, которые будут увлажнять слизистую, отвлекающая терапия в виде соляных растворов. Все это прекрасно помогает", — сказал Зайцев.