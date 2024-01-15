Врач предупредил о раннем признаке рака костей, который нельзя игнорировать

Врач скорой помощи предупредил о раннем признаке рака костей, который нельзя игнорировать
Рак костей может поразить любую кость, но в большинстве случаев развивается в длинных костях ног или плеч. Однако его симптомы можно легко принять за проявления других болезней или вовсе не заметить.
Доктор Сурадж Кукадия, который также является терапевтом Национальной службы здравоохранения Великобритании, рассказал пользователям соцсетей о незаметных симптомов рака костей.
«Постоянная, глубокая и усиливающаяся боль в одной из костей является распространенным ранним симптомом. Часть кости, пораженная раком, также может стать опухшей и болезненной», — добавил доктор Судж, как сообщает The Express .
Кроме того, по словам врача, поскольку кости могут быть ослаблены раком, они более склонны к переломам и ушибам.
«Также некоторыми из наиболее общих признаков могут быть усталость, слабость, потеря веса и даже лихорадка», — отметил специалист.
Среди других симптомов называют:
- постоянная боль в костях, которая со временем усиливается и продолжается до ночи
- отек и покраснение (воспаление) над костью, что может затруднить движение, если пораженная кость находится рядом с суставом
- заметная шишка над костью
- проблемы с передвижением – например, хромая ходьба
Отметим, что резкие скачки роста, происходящие в период полового созревания, могут привести к развитию опухолей костей. Разные виды рака костей поражают разные типы клеток. Некоторые из основных типов рака костей:
- Остеосаркома – наиболее распространенный тип, который чаще всего поражает детей и молодых людей до 20 лет.
- Саркома Юинга – чаще всего поражает людей в возрасте от 10 до 20 лет.
- Хондросаркома – чаще поражает взрослых старше 40 лет.
Ранее мы писали о том, что ученые нашли сотни веществ, которые могут вызвать рак груди, в предметах обихода.