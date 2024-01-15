Врач предупредил о раннем признаке рака костей, который нельзя игнорировать

Рак костей может поразить любую кость, но в большинстве случаев развивается в длинных костях ног или плеч. Однако его симптомы можно легко принять за проявления других болезней или вовсе не заметить.

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Доктор Сурадж Кукадия, который также является терапевтом Национальной службы здравоохранения Великобритании, рассказал пользователям соцсетей о незаметных симптомов рака костей.

«Постоянная, глубокая и усиливающаяся боль в одной из костей является распространенным ранним симптомом. Часть кости, пораженная раком, также может стать опухшей и болезненной», — добавил доктор Судж, как сообщает The Express .

Кроме того, по словам врача, поскольку кости могут быть ослаблены раком, они более склонны к переломам и ушибам.

«Также некоторыми из наиболее общих признаков могут быть усталость, слабость, потеря веса и даже лихорадка», — отметил специалист.

Среди других симптомов называют:

постоянная боль в костях, которая со временем усиливается и продолжается до ночи

отек и покраснение (воспаление) над костью, что может затруднить движение, если пораженная кость находится рядом с суставом

заметная шишка над костью

проблемы с передвижением – например, хромая ходьба

Отметим, что резкие скачки роста, происходящие в период полового созревания, могут привести к развитию опухолей костей. Разные виды рака костей поражают разные типы клеток. Некоторые из основных типов рака костей:

Остеосаркома – наиболее распространенный тип, который чаще всего поражает детей и молодых людей до 20 лет.

Саркома Юинга – чаще всего поражает людей в возрасте от 10 до 20 лет.

Хондросаркома – чаще поражает взрослых старше 40 лет.