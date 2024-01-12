Исследование показало, что женщины почти ежедневно подвергаются воздействию почти тысячи химических веществ, связанных с раком молочной железы.

Так, ученые проанализировали официальные базы данных, содержащие десятки тысяч распространенных химических веществ, используемых в пищевой, потребительской и других отраслях промышленности, чтобы выявить те, которые связаны с одним из самых распространенных онкологических диагнозов.

Ученые искали химикаты, связанные с раком молочной железы, либо посредством исследований на животных, либо лабораторных исследований, которые показали связь с опухолями молочной железы.

Они также искали химические вещества, которые, как было обнаружено, активируют выработку эстрогена, а высокий уровень этого гормона является известным риском развития рака молочной железы.

В целом исследователи составили список из 922 химических веществ, которые, по их словам, могут повысить риск развития рака молочной железы у женщин. В списке около 278 из этих химических веществ были связаны с опухолями молочной железы у животных.

Было обнаружено, что еще 420 веществ повреждают ДНК и изменяют гормоны, что может сделать их более рискованными.

В список вошли пестициды атразин и малатион и другие, такие как циклоат, который используется в качестве гербицида для шпината, спирозамин, используемый для зерновых, и симазин, используемый для многих фруктов и овощей.

Пестициды могут повысить риск развития рака, вызывая мутации генов, которые повышают риск того, что клетка начнет бесконтрольно делиться.

В список также вошел ряд химических веществ, используемых в красках для волос, таких как 1,4-бензолдиамин, и в косметических продуктах, включая крем с ретинолом (химический ретинол), а также в мыле, шампунях и пене для бритья (октилгаллат). Стоит отметить, что в прошлом году женщины подали в суд на L'Oreal и другие косметические бренды, заявив, что их химические средства для волос спровоцировали рак груди и матки.

Кроме того, кортикостероиды, такие как преднизолон, могут повысить риск рака молочной железы. Врачи говорят, что это может быть связано с тем, что он вызывает больше мутаций в клетках.

Мифепристон, используемый при абортах, также был в списке наряду с левоноргестерлом, который позволяет избежать беременности, предотвращая выход яйцеклетки.

В список также вошли несколько химикатов, используемых в красках и пластмассах, например, в упаковке и чехлах для ноутбуков.

Однако эксперты отмечают, что воздействие небольшого количества химикатов в течение коротких периодов времени вряд ли значительно повысит риск рака молочной железы.

Доктор Дженни Кей, токсиколог и ведущий исследователь, рекомендовала мыть фрукты и овощи, особенно неорганические, и уменьшать количество макияжа, наносимого каждый день.