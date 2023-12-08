Онкологи перечислили неочевидные признаки рака мозга

О развитии онкологии свидетельствуют не только очевидные изменения в самочувствии. Какие малозаметные симптомы могут указывать на злокачественную опухоль в головном мозге, специалисты организации Brain Tumor Charity рассказали изданию The Sun.

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Данная форма рака сокращает продолжительность жизни в среднем на 27 лет, при этом только 12% взрослых пациентов выживают через пять лет после постановки диагноза.

По словам онкологов, недугу сопутствуют такие симптомы, как головная боль, судороги, слабость и тошнота. Помимо этого, не помешает обратиться к специалисту и пройти обследование в случае появления проблем с памятью, зрением и речью.