Онколог рассказала, какие симптомы указывают на ранние стадии рака

Примерно 40% раковых заболеваний в РФ диагностируются на III или IV стадиях, рассказала РИАМО онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина.

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«Важно регулярно проходить медицинские осмотры, так как рак может скрываться под симптомами других болезней, и чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше шансов на успешное лечение», — говорит Шорина.

Онколог утверждает, что лучше обратиться к специалисту, даже если свой кашель или боль в животе вы списываете на привычные ОРВИ или отравление.

Симптомы рака зависят от местонахождения опухоли и ее стадии развития, отмечает врач. Если у пациента обнаруживаются метастазы, значит, опухоль разрослась и перешла на другие органы.

Больные раком легких могут почувствовать одышку, тяжелый кашель, кровохарканье и боли в груди, рассказывает Шорина. Рак печени отличается болями в животе, кожным зудом, нарушением пищеварения и аппетита. Рак костей — костными болями и хрупкостью костей, а в случае поражения позвоночника — болями в спине, которые усиливаются по ночам.

Врач также отметила, что симптомами рака головного мозга являются тяжелая головная боль, тошнота, судороги и рвота.