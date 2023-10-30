Как не пропустить колоректальный рак на ранней стадии

Колоректальный рак – онкологическое заболевание, которое может развиться в разных отделах толстой кишки. Это один из наиболее распространенных видов рака у людей старше 40 лет. На ранних стадиях болезнь хорошо поддается лечению, поэтому важно вовремя ее выявить. Какие обследования нужно проходить регулярно и как снизить риски возникновения рака, рассказал врач-хирург, заведующий хирургическим отделением “СМ-Клиника” Ильдус Мухаметов.

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Чаще всего колоректальный рак протекает без явных симптомов и обнаруживается уже на последних стадиях. Но есть некоторые симптомы, при появлении которых нужно обратиться к врачу и пройти обследования.

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“Важный признак опухоли правой половины толстого кишечника — анемия. Если падает уровень гемоглобина, следует обязательно пройти диагностику и показаться врачу”. Ильдус Мухаметов Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением “СМ-Клиника”

Кроме того, человека могут беспокоить частые запоры, кровь в стуле, диарея и метеоризм, которые не проходят после приема лекарств, постоянный дискомфорт в области живота.

“Многие люди боятся идти к врачу и еще больше боятся операции при диагнозе “колоректальный рак”, поскольку уверены, что им обязательно удалят часть кишечника, выведут стому и они станут инвалидами. Ильдус Мухаметов Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением “СМ-Клиника”

Как пояснил Ильдус Мухаметов, при проведении колоноскопии могут обнаружить полипы или аденомы в толстом кишечнике. Они часто перерождаются в злокачественные опухоли, поэтому вовремя удалив их можно снизить риск развития колоректального рака.

Также очень важно, что чем раньше будет диагностирован рак, тем больше у пациента шансов на быстрое и локальное лечение. При колоректальном раке требуется удаление злокачественной опухоли, которое сегодня в большинстве случаев проводится малотравматичным способом. Во время лечения пациент проводит в стационаре в среднем 4-5 дней (иногда больше), при этом у него сохраняется целостность толстой кишки, постепенно восстанавливается пищеварение. При этом качество жизни никак не ухудшается, а наоборот, улучшается и прежде всего регрессируют жалобы, которые были до операции.

“Многие люди боятся идти к врачу и еще больше боятся операции при диагнозе “колоректальный рак”, поскольку уверены, что им обязательно удалят часть кишечника, выведут стому и они станут инвалидами. Ильдус Мухаметов Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением “СМ-Клиника”

Эксперт отметил, что среди факторов риска возникновения колоректального рака — малоподвижный образ жизни, ожирение, некоторые воспалительные заболевания кишечника, неправильное питание с недостатком клетчатки и преобладанием животных белков и жиров, курение и употребление алкоголя.