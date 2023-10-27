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Три вопроса доктору о раке простаты: кто в группе риска, какие симптомы, как лечить

В постоянной рубрике эксперты отвечают на вопросы читателей "Рамблера" о здоровье.

Три вопроса доктору о раке простаты
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Рак предстательной железы (иначе — рак простаты) возникает из-за трансформации клеток железистого эпителия органа. В начале болезнь себя никак не проявляет, первые симптомы появляются уже на второй или третьей стадии.

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О том, кто находится в группе риска, какие симптомы у рака простаты и как его лечить, "Рамблеру" рассказали терапевт Анастасия Тимощенко и онколог Варвара Саникович.

Группы риска

Пик заболеваемости находится в пределах 65-75 лет, молодые мужчины редко сталкиваются с этим диагнозом. Однако, если есть наследственная предрасположенность, то в таких ситуациях РПЖ чаще возникает в более молодом возрасте. Риск повышается при наличии «поломок» в генах MMR, BRCA, ATM, которые могут передаваться по наследству, отмечает Саникович.

Отмечается и расовое влияние: рак предстательной железы чаще встречается у афроамериканцев и кавказцев, чем у азиатской популяции.

Варвара Дмитриевна Саникович
Варвара Дмитриевна СаниковичВрач-онколог "Клиники Фомина"

Помимо расовых особенностей, факторами риска являются особенности питания, говорит терапевт Анастасия Тимощенко. Например, неблагоприятно воздействует на риск развития рака предстательной железы "западный тип диеты" — употребление большого количества жиров животного происхождения.

Наличие рака предстательной железы у одного из родственников первой линии родства (отец или брат) вдвое повышает вероятность развития данного онкопроцесса, а если болели 2 родственника и более, то риски повышаются уже в 5-11 раз.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Какие симптомы у рака простаты

При раннем раке простаты обычно нет никаких симптомов, они появляются по мере распространения болезни, утверждает Варвара Саникович. Но на более поздних стадиях может возникать боль в промежности, поясничной области, можно обнаружить примесь крови в моче или сперме.

Анастасия Тимощенко выделяет три группы симптомов:

  • Симптомы «сдавления/обструкции» ослабление или прерывистость струи мочи, ощущение неполного опорожнения, учащение мочеиспускания, неэффективные позывы или недержание мочи;
  • Симптомы прогрессирования: появление крови в моче/эякуляте, эректильная дисфункция, боли в нижней части живота:
  • Симптомы, связанные с отдаленными метастазами: боли в спине, снижение веса, отеки конечностей, анемия, уремия.

Диагностика

Обязательным условием раннего выявления рака предстательной железы является регулярные скрининговые обращения к врачу-урологу и проведения исследований, включающих определения простаспецифического антигена (ПСА), при повышении которого выше пороговых для возраста пациента значений, принимается решение о дальнейшем обследовании, говорит Тимощенко. ПСА оценивается не только при первичной диагностике, но и для контроля лечения. Еще одним маркером является РСА3 — новый маркер, оцениваемый в моче, однако в рутинной практике он активно не применяется.

В качестве скринингового метода визуализации используется трансректальное УЗ-исследование предстательной железы (ТРУЗИ). При наличии объемных образований в структуре железы может быть рекомендовано проведение биопсии. Еще одним методом диагностики для определения распространенности процесса является магнитно-резонансная томография (МРТ).

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Скрининг рака предстательной железы существует и очень прост — достаточно сдавать анализ крови на уровень ПСА с 50 до 70 лет. Скрининг позволяет выявить опухоль на ранних стадиях, однако часто приводит к чрезмерному обследованию и ненужным процедурам, поэтому важен грамотный и индивидуальный подход к результатам данного анализа, считает Варвара Саникович.

Лечение

Лечение рака предстательной железы зависит от стадии процесса и наличия сопутствующих заболеваний. Лечение включает в себя проведение гормональной и лучевой терапии, лучевой терапия.

На поздних стадиях, когда процесс перешел в хроническую форму, применяются различные варианты лекарственной терапии и на постоянной основе проводится терапия, направленная на блокирование выработки тестостерона (медикаментозная кастрация). Это необходимо, потому что мужские половые гормоны стимулируют рост опухолевых клеток предстательной железы.

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Метастазы рака предстательной железы наиболее часто выявляются в костях скелета, легких и лимфатических узлах.

Прогноз заболевания определяется стадией процесса на этапе диагностики, степенью дифференцировки опухоли и уровнем ПСА.

Современные методы лечения и новые лекарственные препараты позволяют обеспечить высокие показатели продолжительности жизни на любых стадиях РПЖ. Но как и при все других видах злокачественных опухолей, чем раньше пациент обратиться за помощью к специалисту, тем выше шанс на полное выздоровление!

Варвара Дмитриевна Саникович
Варвара Дмитриевна СаниковичВрач-онколог "Клиники Фомина"

При раннем выявлении и после радикального лечения, общая выживаемость составляется 85-97%, отмечает Тимощенко. Поэтому важно вовремя обратиться ко врачу — в 45 лет для лиц с семейным анамнезом рака предстательной железы и в 50 — для всех остальных.

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