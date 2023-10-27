Три вопроса доктору о раке простаты

В постоянной рубрике эксперты отвечают на вопросы читателей "Рамблера" о здоровье.

© Freepik

Рак предстательной железы (иначе — рак простаты) возникает из-за трансформации клеток железистого эпителия органа. В начале болезнь себя никак не проявляет, первые симптомы появляются уже на второй или третьей стадии.

Видео дня

О том, кто находится в группе риска, какие симптомы у рака простаты и как его лечить, "Рамблеру" рассказали терапевт Анастасия Тимощенко и онколог Варвара Саникович.

Группы риска

Пик заболеваемости находится в пределах 65-75 лет, молодые мужчины редко сталкиваются с этим диагнозом. Однако, если есть наследственная предрасположенность, то в таких ситуациях РПЖ чаще возникает в более молодом возрасте. Риск повышается при наличии «поломок» в генах MMR, BRCA, ATM, которые могут передаваться по наследству, отмечает Саникович.

Отмечается и расовое влияние: рак предстательной железы чаще встречается у афроамериканцев и кавказцев, чем у азиатской популяции. Варвара Дмитриевна Саникович Врач-онколог "Клиники Фомина"

Помимо расовых особенностей, факторами риска являются особенности питания, говорит терапевт Анастасия Тимощенко. Например, неблагоприятно воздействует на риск развития рака предстательной железы "западный тип диеты" — употребление большого количества жиров животного происхождения.

Наличие рака предстательной железы у одного из родственников первой линии родства (отец или брат) вдвое повышает вероятность развития данного онкопроцесса, а если болели 2 родственника и более, то риски повышаются уже в 5-11 раз. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Какие симптомы у рака простаты

При раннем раке простаты обычно нет никаких симптомов, они появляются по мере распространения болезни, утверждает Варвара Саникович. Но на более поздних стадиях может возникать боль в промежности, поясничной области, можно обнаружить примесь крови в моче или сперме.

Анастасия Тимощенко выделяет три группы симптомов:

Симптомы «сдавления/обструкции» ослабление или прерывистость струи мочи, ощущение неполного опорожнения, учащение мочеиспускания, неэффективные позывы или недержание мочи;

Симптомы прогрессирования: появление крови в моче/эякуляте, эректильная дисфункция, боли в нижней части живота:

Симптомы, связанные с отдаленными метастазами: боли в спине, снижение веса, отеки конечностей, анемия, уремия.

Диагностика

Обязательным условием раннего выявления рака предстательной железы является регулярные скрининговые обращения к врачу-урологу и проведения исследований, включающих определения простаспецифического антигена (ПСА), при повышении которого выше пороговых для возраста пациента значений, принимается решение о дальнейшем обследовании, говорит Тимощенко. ПСА оценивается не только при первичной диагностике, но и для контроля лечения. Еще одним маркером является РСА3 — новый маркер, оцениваемый в моче, однако в рутинной практике он активно не применяется.

В качестве скринингового метода визуализации используется трансректальное УЗ-исследование предстательной железы (ТРУЗИ). При наличии объемных образований в структуре железы может быть рекомендовано проведение биопсии. Еще одним методом диагностики для определения распространенности процесса является магнитно-резонансная томография (МРТ). Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Скрининг рака предстательной железы существует и очень прост — достаточно сдавать анализ крови на уровень ПСА с 50 до 70 лет. Скрининг позволяет выявить опухоль на ранних стадиях, однако часто приводит к чрезмерному обследованию и ненужным процедурам, поэтому важен грамотный и индивидуальный подход к результатам данного анализа, считает Варвара Саникович.

Лечение

Лечение рака предстательной железы зависит от стадии процесса и наличия сопутствующих заболеваний. Лечение включает в себя проведение гормональной и лучевой терапии, лучевой терапия.

На поздних стадиях, когда процесс перешел в хроническую форму, применяются различные варианты лекарственной терапии и на постоянной основе проводится терапия, направленная на блокирование выработки тестостерона (медикаментозная кастрация). Это необходимо, потому что мужские половые гормоны стимулируют рост опухолевых клеток предстательной железы.

Метастазы рака предстательной железы наиболее часто выявляются в костях скелета, легких и лимфатических узлах.

Прогноз заболевания определяется стадией процесса на этапе диагностики, степенью дифференцировки опухоли и уровнем ПСА.

Современные методы лечения и новые лекарственные препараты позволяют обеспечить высокие показатели продолжительности жизни на любых стадиях РПЖ. Но как и при все других видах злокачественных опухолей, чем раньше пациент обратиться за помощью к специалисту, тем выше шанс на полное выздоровление! Варвара Дмитриевна Саникович Врач-онколог "Клиники Фомина"