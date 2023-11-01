Онколог предупредил о коварстве рака печени

Онколог Пылев предупредил о коварстве рака печени
Онколог Андрей Пылев в беседе с "МК в Питере" предупредил о коварстве рака печени.
По словам медика, данный недуг крайне сложно диагностировать. Кроме того, печень является мишенью для метастазов от большинства опухолей, которые возникают в брюшной полости.
Пылев напомнил, что рак печени прежде всего провоцируют такие недуги, как гепатит В и С. Эти заболевания зачастую становятся следствием неправильного образа жизни: курения, злоупотребления спиртным, копченой и жирной пищей, фастфудом. Злоупотребление сахаром также негативно сказывается на печени.
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