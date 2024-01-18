Тревожные "звоночки", предупреждающие о язве

Язвенный колит — хроническое аутоиммунное воспаление слизистой оболочки толстого кишечника. Аутоиммунное потому, что в основе механизма лежит сбой в работе иммунной системы, которая провоцирует воспаление. В беседе с "Рамблером" хирург, эндоскопист Ерескова Марина рассказала о симптомах заболевания.

Один из тревожных симптомов, которые могут возникать при язвенном колите, это присутствие крови в кале. Кровь может быть видна либо в виде красных прожилок или стрижней, либо давать калу темно-красный цвет. Это указывает на воспаление внутреннего слоя кишечника.

"В зависимости от степени активности заболевания пациенты жалуются на лихорадку, тахикардию, увеличение сои в анализе крови и С-реактивного белка", — добавила врач.

Другим тревожным сигналом язвенного колита является изменение стула. При обострении заболевания может наблюдаться непостоянность в стуле, смена его текстуры, наличие частых поносов, тошноты и болей в животе. Это связано с воспалительным процессом в кишечнике, который влияет на нормальное функционирование пищеварительной системы.

Также, язвенный колит может сопровождаться общими симптомами, которые могут вызывать тревогу у пациента. Это может включать вялость, слабость, потерю аппетита, нежелание есть и постоянную усталость. Эти симптомы могут возникать вследствие несварения пищи, недостатка питательных веществ и изменений в общем состоянии организма.

Больше всего эксперт выделяет внекишечные системные проявления, которые можно диагностировать самостоятельно. Аутоиммунные проявления, связанные с активностью воспалительного процесса появляются с основными кишечными симптомами и вместе с ними исчезают на фоне лечения, а вот проявления, которые не связаны с активностью процесса имеют тенденцию к прогрессированию вне зависимости от фазы заболевания и часто определяют негативный прогноз болезни, подчеркнула специалист.

"Например, у пациентов с частым артритом или поражениями кожи и глаз, аутоиммунный гипатит, стоит обратить особое внимание, обязательно обследоваться с целью исключения развития заболевания и убедиться в отсутствии такой болезни. Золотым стандартом в диагностике заболевания является колоноскопия с прицельной биопсией. В зависимости от степени тяжести проводится лабораторное обследование, все зависит от показаний", —резюмировала Ерескова.

Если вы замечаете любые изменения в своем организме, важно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения. Он сможет провести необходимое обследование и назначить соответствующую терапию, помогая вам управлять своим состоянием и улучшать качество жизни.