Названы ранние признаки рака легких, которые люди не замечают

Доктор Майк Хансен, врач, специализирующийся на легких уже почти 10 лет, видел тысячи людей с раком легких. Руководствуясь многолетним опытом, медик перечислил предупреждающие признаки рака легких, которые следует воспринимать серьезно. По его словам, ранняя диагностика может спасти пациенту с раком легких жизнь.

Кашель, связанный с простудой или респираторной инфекцией, прекращается через неделю или две, но постоянный кашель, который не проходит, может быть симптомом рака легких.

"Кроме того, если вы кашляете кровью, это очень важно. Потому что даже если вы кашляете кровью в небольших количествах, это может быть признаком рака легких, и это потребует немедленной медицинской помощи".

Одышка также может быть потенциальным предупредительным признаком рака легких, особенно если опухоль блокирует дыхательные пути — если она вызывает сужение дыхательных путей, то именно это может быть причиной одышки.

Кроме того, рак легких может вызвать боль в груди, особенно если он метастазирует в грудной стенке или если он вызывает опухшие лимфатические узлы внутри грудной клетки.

Доктор Хансен объяснил:

"Боль может быть острой или постоянной. Это может быть тупая боль или прерывистой. Так, боль в груди, усиливающаяся при глубоком вдохе, кашле, смехе или чихании, может быть симптомом рака легких".

При этом когда воздушные проходы легких становятся либо заблокированными, либо сжимаются, либо воспаляются, вы можете испытывать хрипы или свист при дыхании, особенно при выдохе.

"Хотя хрипы могут быть связаны с многочисленными заболеваниями, такими как астма, они также могут быть признаком рака легких".

Рак легких также может способствовать усталости, особенно если рак прогрессирует. Усталость, связанная с раком, обычно более интенсивна, и не проходит, даже когда человек отдохнул.

Онкология также иногда может вызвать трудности с глотанием, часто сопровождающиеся болью. Это происходит, если опухоль давит на пищевод. Если рак распространился на лимфатические узлы, они в конечном итоге прижмутся к пищеводу.