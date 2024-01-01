Гипертония, или высокое артериальное давление, является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы на сегодняшний день. Регулярные скачки давления изнашивают стенки сосудов, приближая инфаркт и инсульт, которые могут привести к смертельному исходу.

Признаками развития заболевания являются не только постоянные головокружения, головные боли, снижение концентрации, проблемы со сном и ощущение сдавленности в области грудины.

Об одном неочевидном симптоме «тихого убийцы», на который пациенты зачастую не обращают внимания, специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали изданию The Mirror.

По их словам, о гипертонии свидетельствует в том числе шум в ушах. Из-за повышения (в особенности резкого) давления приток крови к внутреннему уху становится неравномерным. Вследствие этого находящиеся внутри него нервные окончания возбуждаются, и возникает шум в ушах.