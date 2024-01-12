О том, какие последствия могут быть у гастрита и какой недуг с ним часто путают, рассказал радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Гастритом называется воспалительный процесс, из-за которого погибают основные клетки желудка. Поэтому последствия у гастрита могут быть опасными.

По словам врача, несмотря на то, что живот при гастрите болит не так критично, процесс отмирания главных клеток желудка очень опасен.

Причиной гастрита чаще всего является бактерия хеликобактер, и разрушенные клетки желудка могут в итоге привести к раку.

Так, по его словам, в РФ каждый год выявляют 40 новых случаев рака желудка, в большинстве из которых у пациентов был обнаружен хеликобактер. Ученые уже не отрицают связь хеликобактер с онкологией. Дело в том, что бактерия разъедает слизистую органа, отрывая друг от друга клетки. Через бреши, которые образовались, внутрь слизистой попадает кислота и продолжает разрушение желудка.

"У этого процесса есть две опции: кому-то "везет", и хеликобактер вызывает язву, которую можно вылечить за три недели, а кому-то не везет, и он вызывает рак желудка. К онкологии приводит именно долгоиграющее воспаление, которое возникает из-за хеликобактера", – объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Однако избавиться от хеликобактер сложно. Против этой бактерии используются антибиотики, но самостоятельно они не работают. Так, вместе с ними нужна определенная терапия, которая уменьшает побочные эффекты, при этом усиливая действие препарата.

Чтобы выявить хеликобактер можно использовать экспресс-тесты или базовые тесты. Если у пациента раньше не было бактерии, то ее можно выявить по анализу крови. Кроме того, патоген можно выявить при анализе кала или гастроскопии.

При этом, эксперт объяснил, что мы зачастую называем гастритом совсем другое состояние, которое сопровождается вздутием, дискомфортом и тяжестью – это диспепсия, то есть нарушение работы желудка. Вялов отметил, что неправильно считать это состояние гастритом, вопреки расхожему мнению.