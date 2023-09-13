Язва желудка: причины, симптомы, лечение
Язва желудка — это дефект слизистой оболочки органа, который характеризуется рецидивирующим течением и может перерастать в язвенную болезнь.
“Рамблер” разобрался, почему возникает заболевание, как оно проявляется и чем лечится.
По статистике язвой желудка болеют люди в возрасте от 20 до 65 лет. При этом у мужчин 25-40 лет это заболевание встречается в 5-6 раз чаще, чем у женщин. Если вовремя обнаружить язву, то можно своевременно начать лечение.
Причины возникновения заболевания
Язва желудка возникает из-за двух факторов:
- Заражение бактерией Helicobacter Pylori. Это возбудитель язвы, который разрушает внутренние факторы защиты. Заражение происходит через слюну инфицированного человека.
- Повышенная кислотность. Развивается в результате усиленного выделения соляной кислоты, оказывающей разъедающее действие на слизистую оболочку желудка.
Помимо этих двух причин выделяются факторы риска:
- Частые нервно-эмоциональные перенапряжения.
- Наследственная предрасположенность.
- Употребление алкогольных напитков, курение, потребление кофе в больших количествах.
- Наличие предъязвенного заболевания: хронического гастрита, воспаления слизистой желудка.
- Нарушенный режим питания: длительные перерывы между приемами пищи.
- Частое употребление острой и кислой пищи.
- Длительный прием медикаментов, оказывающих разрушительный эффект на слизистую желудка.
Симптомы появления язвы:
- Болезненные ощущения. Чаще всего спазмы возникают в верхних отделах живота, могут уменьшаться или усиливаться после приема пищи. Боль также появляется во время голода.
- Тошнота и рвота, которые усиливаются утром и проходят после приема пищи.
- Чувство тяжести в желудке. Люди с язвой часто уменьшают порции еды, так как даже небольшое количество пищи может спровоцировать неприятные ощущения.
- Неприятный запах изо рта, налет на языке. На фоне язвы часто возникают подобные симптомы, которые характеризуют также и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.
Лечение язвы
Если заболевание возникло на фоне инфекции, то врач назначит антибиотики. Для снижения кислотности принимают специальные кислотоснижающие препараты. Симптомы снимаются с помощью обезболивающих препаратов, также прописываются энтеросорбенты.
Помимо этого гастроэнтеролог может назначить особую диету и корректировку привычек. Нужно отказаться от курения и употребления спиртных напитков.
Диета же предполагает полноценное питание, разделенное на 5-6 приемов пищи в день. Ограничивается употребление острых, очень холодных и горячих блюд. Еда готовится на пару, варится, а рыба и мясо подаются цельными кусками.
При обнаружении у себя симптомов язвы желудка необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Если не сделать это сразу, то может потребоваться оперативное хирургическое вмешательство.