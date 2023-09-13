Язва желудка: причины, симптомы, лечение

Язва желудка — это дефект слизистой оболочки органа, который характеризуется рецидивирующим течением и может перерастать в язвенную болезнь.

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“Рамблер” разобрался, почему возникает заболевание, как оно проявляется и чем лечится.

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По статистике язвой желудка болеют люди в возрасте от 20 до 65 лет. При этом у мужчин 25-40 лет это заболевание встречается в 5-6 раз чаще, чем у женщин. Если вовремя обнаружить язву, то можно своевременно начать лечение.

Причины возникновения заболевания

Язва желудка возникает из-за двух факторов:

Заражение бактерией Helicobacter Pylori. Это возбудитель язвы, который разрушает внутренние факторы защиты. Заражение происходит через слюну инфицированного человека. Повышенная кислотность. Развивается в результате усиленного выделения соляной кислоты, оказывающей разъедающее действие на слизистую оболочку желудка.

Помимо этих двух причин выделяются факторы риска:

Частые нервно-эмоциональные перенапряжения. Наследственная предрасположенность. Употребление алкогольных напитков, курение, потребление кофе в больших количествах. Наличие предъязвенного заболевания: хронического гастрита, воспаления слизистой желудка. Нарушенный режим питания: длительные перерывы между приемами пищи. Частое употребление острой и кислой пищи. Длительный прием медикаментов, оказывающих разрушительный эффект на слизистую желудка.

Симптомы появления язвы:

Болезненные ощущения. Чаще всего спазмы возникают в верхних отделах живота, могут уменьшаться или усиливаться после приема пищи. Боль также появляется во время голода. Тошнота и рвота, которые усиливаются утром и проходят после приема пищи. Чувство тяжести в желудке. Люди с язвой часто уменьшают порции еды, так как даже небольшое количество пищи может спровоцировать неприятные ощущения. Неприятный запах изо рта, налет на языке. На фоне язвы часто возникают подобные симптомы, которые характеризуют также и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Лечение язвы

Если заболевание возникло на фоне инфекции, то врач назначит антибиотики. Для снижения кислотности принимают специальные кислотоснижающие препараты. Симптомы снимаются с помощью обезболивающих препаратов, также прописываются энтеросорбенты.

Помимо этого гастроэнтеролог может назначить особую диету и корректировку привычек. Нужно отказаться от курения и употребления спиртных напитков.

Диета же предполагает полноценное питание, разделенное на 5-6 приемов пищи в день. Ограничивается употребление острых, очень холодных и горячих блюд. Еда готовится на пару, варится, а рыба и мясо подаются цельными кусками.