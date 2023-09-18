Врач рассказала, как облегчить боль в желудке без лекарств

Снизить болевые ощущения в животе могут мятный чай или грелка. Об этом "Мосленте" заявила врач-гастроэнтеролог Оксана Теплухина.

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По словам специалиста, иногда пациенты прибегают к народным средствам, чтобы избавиться от ощущения дискомфорта в желудке. С задачей справляются, например, чай из листьев мяты, грелка, настой ромашки или семян льна.

Вместе с тем врач обратила внимание, что указанные способы могут лишь на время избавить от неприятных симптомов. Необходимо комплексное лечение, которое назначает врач по результатам обследования, резюмировала Теплухина.