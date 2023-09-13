Врач назвал говорящие об онкологии перемены во внешности

Указывать на онкологию могут совсем неожиданные факторы. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН.

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По словам специалиста, одно из самых опасных заметных проявлений — это резкая потеря веса. Такой признак может говорить о многих заболеваниях, в том числе и об онкологии.

Кроме того, опухоль может проявляться аллергическими реакциями, такими как внезапно появившаяся сыпь.

Другие тревожные признаки, по словам врача, отдышка при небольшой физической нагрузке, вздутие живота, кровь в моче или кале .

Специалист объяснил, что когда раковая опухоль локализуется рядом с нервами, то у человека может возникать боль в разных частях тела.

По словам эксперта, чтобы точно поставить диагноз, стоит своевременно обратиться к врачу.