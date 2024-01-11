Женщина годами принимала симптомы опухоли мозга за признаки менопаузы

Англичанка по имени Сара в течение нескольких лет сталкивалась с приступами мигрени и принимала их за симптомы менопаузы, прежде чем ей поставили правильный диагноз. На историю женщины обратило внимание издание Metro.

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По словам Сары, приступы мигрени мучали ее на протяжении десяти лет. В марте 2023 года, когда боль стала невыносимой и распространилась на все лицо, женщина решила провериться у окулиста. Врач заметил, что диски зрительных нервов у нее были увеличены. После его рекомендации англичанка наконец прошла подробное обследование с компьютерной томографией головы, показавшей, что в ее мозге растет доброкачественная опухоль — менингиома.

Врачи предположили, что давление менингиомы на мозг и было причиной болей.

«Я плохо себя чувствовала, все забывала, с трудом подбирала слова. Я всегда была отличным работником, а мне стало трудно писать электронные письма и отчеты», — вспомнила она некоторые другие симптомы, оказавшиеся признаками тяжелой болезни.

Саре провели операцию, из ее головы удалили опухоль, которая достигла 19 сантиметров в диаметре. «После пробуждения я чувствовала слабость и онемение справа от подмышки и вниз по ноге. Не могла двигать ногой первые пару дней», — рассказала она.

В июле 2023 года женщина прошла полное обследование повторно. Врачи подтвердили, что опухоль не вернулась. Онемение в ноге не прошло, но Сара уже может ходить с палочкой и надеется, что когда-нибудь снова сможет водить машину.

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