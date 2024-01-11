Врач предупредил о последствиях неправильной гигиены после туалета

Зуд в области заднего прохода может быть вызван несколькими причинами, рассказал спортивный врач Джеймс О'Донован, в частности из-за неправильной гигиены и паразитов. Основные причины этой проблемы он перечислил в беседе с изданием Mirror.

© Lenta.ru

Чаще всего зуд в этой области появляется из-за воздействия фекалий на кожу, объяснил врач. «В 90 процентах случаев этот симптом возникает из-за частиц испражнений на коже», — рассказал он. По словам специалиста, эти частицы могут появляться из-за плохой гигиены после посещения туалета, а также из-за опускания газов, запора, диареи или геморроя. Кроме того, причиной зуда может быть раздражение, к которому приводит не только плохое, но и слишком тщательное подмывание и подтирание, псориаз, экзема, грибковые инфекции и аллергии — например, на кремы.

Также, продолжил О'Донован, зуд может возникать из-за остриц, особенно у детей. В этом случае, уточнил он, неприятные ощущения усиливаются по ночам.

Наконец, объяснил врач, к раздражению может привести пот, особенно у людей, которые подолгу сидят и носят тесное нижнее белье. При зуде он рекомендовал пить больше воды и после посещения туалета мыться, а не использовать туалетную бумагу. Если зуд не проходит, появляется кровь или необычные высыпания, необходимо обратиться к врачу.