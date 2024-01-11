Россиян предупредили о влиянии острой пищи на развитие рака желудка

Рак желудка является одним из самых распространенных заболеваний в мире, а повлиять на его развитие, в том числе, может неправильное питание. О том, как острая пища влияет на развитие рака желудка, «Известиям» России Александр Серяков.

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По его словам, раком желудка чаще всего болеют жители азиатских стран, так как они регулярно употребляют острую пищу с большим количеством пряностей и соли. Подобная еда, предупредил Серяков, оказывает влияние на здоровье: она может вызвать язву желудка, а после и привести к онкологии.

«Острая пища может спровоцировать обострения у тех, кому уже диагностированы воспалительные заболевания желудка и кишечника (язвы и эрозии), синдром раздраженного кишечника, рефлюксная и другие болезни пищеварительного тракта», — заявил эксперт.

Не только острая, но также соленая пища вроде колбас и копченостей может быть опасна для желудка. Вместо подобных продуктов онколог посоветовал чаще употреблять овощи и фрукты, а также сократить количество соли и специй при приготовлении еды.

Ранее онколог Беслан Балкаров рассказал, что на ранних стадиях рак желудка, как и другие виды рака, может протекать бессимптомно. Сначала у пациента возникают проблемы с глотанием, его мучают изжога, тошнота и рвота. При общем недомогании стоит обратиться к врачу как можно скорее.