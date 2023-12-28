Хирург назвал самый полезный для здоровья вид мяса

Курятина богата витаминами A, B, C, H, а также калием, магнием, цинком, железом и фосфором. Это самый полезный вид мяса, его можно есть каждый день. Лучше отдать предпочтение такому варианту: куриная грудка с креветками. Ведь микроэлементов и витаминов больше в куриной грудке, а макроэлементов — в креветке. Таким образом можно восполнить баланс натрия, калия, фосфора, серы, жирных кислот в организме, — добавил Умнов.