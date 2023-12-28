Хирург назвал самый полезный для здоровья вид мяса
Самым полезным для здоровья человека видом мяса является курятина, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
По его словам, данный продукт можно употреблять в пищу каждый день. Он отметил, что мясо кур богато калием, магнием, цинком, железом и фосфором.
Курятина богата витаминами A, B, C, H, а также калием, магнием, цинком, железом и фосфором. Это самый полезный вид мяса, его можно есть каждый день. Лучше отдать предпочтение такому варианту: куриная грудка с креветками. Ведь микроэлементов и витаминов больше в куриной грудке, а макроэлементов — в креветке. Таким образом можно восполнить баланс натрия, калия, фосфора, серы, жирных кислот в организме, — добавил Умнов.