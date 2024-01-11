Врач дала советы, как облегчить состояние при изжоге

Чтобы облегчить состояние при изжоге, следует пить слабощелочную воду, посоветовала врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что она поможет снизить агрессивное воздействие кислоты в желудке и восстановить водный баланс. Она также рекомендовала перед употребление выпускать из воды газ.

© WomanHit.ru

Вода может помочь облегчить изжогу, особенно слабощелочная. Перед ее употреблением необходимо выпустить газ, чтобы дополнительно не раздражать слизистую оболочку пищевода. Слабощелочная вода помогает снизить агрессивное действие кислоты в желудке и убрать изжогу, — уточнила врач.

Кроме того, справиться с изжогой могут помочь каши: льняная, рисовая и овсяная. Они снижают кислотность и успокаивают слизистую. Чижикова советует варить каши на воде и есть их небольшими порциями. Также полезно употреблять при изжоге бананы и некоторые кисломолочные продукты, например кефир, натуральный йогурт или ацидофилин. Овощи, в том числе картофель, морковь и сельдерей, нейтрализуют кислоту и успокоят пищеварительный тракт.