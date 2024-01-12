3 вопроса доктору о варикозе

Варикозная болезнь нижних конечностей — одно из самых распространенных заболеваний сосудистой системы. Проявляется оно наличием извитых, расширенных подкожных вен и может приводить к развитию хронической венозной недостаточности (отек, пигментация кожи, венозная экзема, трофическая язва).

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В России, по самым приблизительными оценкам, варикозная болезнь диагностирована у 30 миллионов человек. В основе развития варикозной болезни вен нижних конечностей лежат множество причин: наследственность, ожирение, нарушения гормонального статуса, особенности образа жизни, а также беременность. Максим Владимирович Хруслов Сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук

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Как узнать, есть ли у вас варикоз

На ранних стадиях заболевания может беспокоить только наличие косметического дефекта (сосудистые «сеточки» и «звездочки» на ногах). В дальнейшем появляются жалобы на боль или дискомфорт там, где находятся варикозные вены, ощущение пульсации, чувства тяжести в ногах, быстрая утомляемость, ощущение отека, судороги, кожный зуд.

Без своевременного и правильно назначенного лечения варикозная болезнь может осложняться экземой и трофическими язвами нижних конечностей. Кроме того, варикоз увеличивает риск тромбоза, который может быть смертельно опасным.

Среди факторов, которые увеличивают риск возникновения варикоза:

длительное стояние на ногах (например, стоячая работа);

ношение обуви на каблукх выше 5 см;

беременность.

Чем опасен варикоз

К сожалению, большая часть пациентов впервые обращаются к врачу уже с явными признаками венозной недостаточности, такими как отеки, судороги, чувство тяжести и распирания в икроножных мышцах, наличие пигментации и экзем на коже ног. Подобные жалобы требуют осмотра специалиста и назначения эффективной терапии.

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Попытки самолечения без профессионального опыта или лечение «по рекомендации соседки» могут привести к затягиванию процесса и прогрессированию заболевания. Кроме того, расширенные вены могут быть проявлением и более серьезных заболеваний, таких как посттромбофлебитическая болезнь, аномалии развития сосудов или цирроз печени.

Как лечат варикоз

В зависимости от стадии варикозной болезни проводятся те или иные методы лечения. Ношение эластичного трикотажа — компрессионная терапия нижних конечностей — играет ключевую роль в консервативном лечении заболеваний вен. Достоверно позволяет уменьшить отеки, устранить чувство тяжести и боль в ногах.

Однако назначить лечение и определить степень компрессии должен врач.

На начальных стадиях варикозной болезни (наличие сосудистых «сеточек» и «звездочек» на ногах) активно используют элементы эстетической флебологии: микросклеротерапия вен (закрытие мелких сосудов с помощью специального раствора), чрескожная лазерная коагуляция сосудистых звездочек и гемангиом, диатермокоагуляция (удаление мелких сосудов путем прижигания тканей высокоточным электротоком).

При появлении признаков хронической венозной недостаточности добавляется медикаментозное лечение — веноактивные препараты.

Основная цель хирургического лечения — восстановить здоровый ток крови и удалить варикозно измененные подкожные вены. Современные методы лечения позволяют проводить процедуры с минимальными вмешательствами, не прибегая к большим и травматичным разрезам.

На сегодняшний день золотой стандарт хирургического лечения варикоза — это термические методы эндовенозной облитерации: эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) и радиочастотная облитерация (РЧО). Оба типа выполняются через проколы под ультразвуковым контролем и могут быть произведены даже при наличии трофической язвы.

По данным исследований, по сравнению с консервативным лечением хирургическое показало лучшие результаты в борьбе с симптомами венозной недостаточности и в достижении косметического эффекта. Максим Владимирович Хруслов Сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук

Сейчас активно внедряются новые методы лечения варикозной болезни без разрезов — например, закрытие просвета вены с помощью специального клея. Важное достоинство такого метода — низкий уровень болевых ощущений во время процедуры и в раннем послеоперационном периоде. Однако стоимость клеевой облитерации вен существенно превышает цену аналогичных операций с использованием термооблитерации. Все дело в дорогостоящих расходных материалах.

На сегодняшний день можно эффективно лечить все стадии варикозной болезни, не прибегая к большим и травматичным оперативным вмешательствам. Своевременное обращение к специалисту и назначение персонализированного лечения позволяют предотвратить прогрессирование заболевания и возможные осложнения. Максим Владимирович Хруслов Сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук