Почему возникает варикоз

Согласно статистике, варикозное расширение вен встречается у 25-33% женщин и 10-20% мужчин. В России от разных форм заболевания страдают более 38 миллионов человек.

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Что такое варикоз и почему он возникает? Рассказываем в материале "Рамблера".

Варикоз - это заболевание, при котором происходит расширение поверхностных вен нижних конечностей, их стенки истончаются и образуются варикозные узлы. Клапаны в венах, которые пропускают кровь вверх, повреждаются и перестают выполнять свою функцию. Из-за этого кровь не поступает обратно к сердцу в необходимом объеме. В венах возникает повышенное давление, они расширяются и становятся заметными. Чаще всего это происходит на ногах, так как стояние и ходьба повышают давление в венах нижней части тела.

Для многих людей варикозное расширение вен является просто косметической проблемой. Однако у некоторых оно может вызывать ноющую боль и дискомфорт, а иногда приводит и к более серьезным проблемам.

Причины варикоза Возраст. Старение приводит к износу клапанов в венах, которые помогают контролировать кровоток.

Генетическая предрасположенность. Если у близких родственников человека был варикоз, высокий риск, что и у него он тоже возникнет.

Пол. Женщины подвержены варикозу чаще, чем мужчины. Гормональные изменения перед менструацией, во время беременности или менопаузы могут быть фактором риска, так как женские гормоны расслабляют стенки вен. Прием противозачаточных может также может увеличить риск развития варикозного расширения вен.

Сидячий образ жизни. Длительное сидение или стояние на одном месте может увеличить давление в венах и способствовать развитию варикоза. Движение способствует притоку крови.

Ожирение. Избыточный вес увеличивает нагрузку на нижние конечности.

Беременность. При беременности объем крови в организме увеличивается.

Симптомы варикоза Выпуклые и "перекрученные" вены темно-фиолетового или синего цвета, хорошо видимые на поверхности кожи.

Ощущение боли или тяжести в ногах.

Жжение, пульсация, мышечные спазмы и отеки в нижней части ног.

Усиливающаяся боль после длительного сидения или стояния.

Зуд вокруг одной или нескольких вен.

Изменение цвета кожи вокруг варикозно расширенных вен.

Лечение

Лечение варикоза может быть консервативным или хирургическим, в зависимости от степени и симптомов заболевания.

Изменение образа жизни. Эффективное лечение начинается с изменения образа жизни, включающего регулярные физические упражнения, контроль веса, избегание долгого сидения или стояния в одном положении.

Компрессионные чулки. Эластичные компрессионные чулки могут помочь улучшить кровообращение в ногах и уменьшить отеки и симптомы.

Лекарственное лечение. Врач может назначить лекарства, например, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить воспаление.

Склеротерапия и лазерная терапия. Эти процедуры помогают закрыть поврежденные вены и уменьшить их видимость.

Хирургическое вмешательство. В случае тяжелых форм варикоза может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как удаление расширенных вен, флебэктомия, или эндовенозная лазерная абляция.